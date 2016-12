Case svalutate del 20% rispetto al 2011

La casa vale 1.000 miliardi in meno rispetto al 2011. Un crollo del 20% ha deprezzato le abitazioni delle famiglie italiane dai 5.300 miliardi del 2011 agli attuali 4.300. La portata della perdita patrimoniale – a cui si arriva combinando le stime di Banca d’Italia sulla ricchezza delle famiglie con quelle di Istat sui prezzi delle abitazioni – è enorme. Secondo quanto scrive FIRSTonline, il 2016 doveva essere l’anno della svolta, ma così non è stato: se le compravendite stanno lentamente uscendo da diversi anni di crisi, i prezzi rimangono ancora fermi. Stando ai dati di Bankitalia, tra il 2010 e il 2014 a deprezzarsi di più in percentuale sono state: le abitazioni principali delle famiglie più ricche (-23%) e quelle di disoccupati e inattivi non pensionati (-34%). Di contro è salita la quota di famiglie ricche in possesso di abitazioni, lasciando spazio a una “oligarchia” di proprietari di immobili: quasi i due terzi delle abitazioni sono in capo al 20% dei più abbienti. Lo shock immobiliare è stato provocato da diversi fattori. Accanto allo sgonfiamento della bolla speculativa e agli effetti della crisi economica, bisogna tenere conto della pesante tassazione sugli immobili, introdotta a fine 2011. Da allora la stretta fiscale sulla casa ha fatto schizzare il gettito del 150% portandolo a 51 miliardi annui, e l’esenzione dell’abitazione principale non ha di certo risolto il problema. Secondo economisti e sociologi, il lungo e generalizzato shock immobiliare ha avuto evidenti effetti sulle decisioni di spese delle famiglie; è l'”effetto ricchezza” in versione negativa: la mia casa si deprezza, mi sento meno garantito, di conseguenza spenderò di meno. Si deve però sottolineare come il calo dei prezzi delle case ha anche i suoi risvolti positivi: se molte famiglie sono costrette a vendere in perdita, molte altre possono evidentemente permettersi di comprarle. Il gioco delle compravendite è ricominciato, anche grazie alla discesa di prezzi e dei tassi dei mutui e alla risalita del reddito disponibile. Se cinque anni fa servivano quattro anni di stipendio per comprare un’abitazione media, oggi ne bastano tre e mezzo. Diverso il discorso per le coppie più giovani: il 60% di loro non può ancora permettersi una casa, mentre il restante 40% rappresenta un record se pensiamo che appena un anno fa i potenziali giovani acquirenti non superavano il 30%.

