Cosa pensano gli esperti di come gestire gli elettrodomestici per un maggiore risparmio? Sul blog di ASM SET Energia Leggera, società che si occupa della fornitura di Luce e Gas, troviamo qualche interessante risposta. Il forno a microonde, per esempio, è considerato una vera risorsa in cucina, soprattutto se lo confrontiamo con il forno tradizionale; usarlo solo per riscaldare l’acqua o i cibi già cotti è riduttivo. Gli italiani amano le cotture tradizionali, ma si possono ottenere ottimi risultati anche facendo un po’ di pratica col microonde.

Forno Elettrico vs Forno a Microonde

Mettiamo a confronto l’assorbimento di energia elettrica dei due elettrodomestici.

Il consumo di un forno a microonde si aggira sui 1.100 W di potenza per produrre 700 W di potenza nelle microonde, dunque quando l’elettrodomestico viene utilizzato a potenza massima. E’ un calcolo medio perché ogni marca differisce leggermente e vale sempre il consiglio di consultare l’etichetta energetica applicata sui forni. Un forno tradizionale, elettrico, assorbe circa 2000 W di potenza indipendentemente dalla temperatura impostata, insomma circa il doppio di un microonde. L’unica strategia per consumarepoco con il forno tradizionale è ridurre il tempo di cottura, spegnendo un po’ prima il forno e lasciandolo chiuso per continuare la cottura con il calore prodotto. La gara è già vinta in partenza dal microonde, ma aggiungiamoci anche il fatto che, attraverso questo tipo di cottura, la ricetta che nel forno elettrico impiega 45 minuti, con le microonde è pronta in meno della metà del tempo. Quindi, oltre a richiedere meno elettricità, il microonde genera anche un notevole risparmio di tempo.

Vantaggi del microonde:

– Riduce fino a 4 volte i tempi di cottura dei cibi rispetto alla cottura tradizionale;

– Non altera le qualità nutrizionali dei cibi;

– E’ semplicissimo da pulire, basta un panno umido;

– Puoi eliminare completamente i grassi dalle cotture (olio cotto, burro) perché i cibi non si disidratano;

– Risparmi tra il 50 e il 70% del tempo;

– Hai meno piatti da lavare.

Svantaggi del microonde

– Devi comprare molti contenitori di plastica, vetro o materiali specifici per il microonde come il pyrex o porcellana;

– Devi fare pratica;

– Non è indicato nelle preparazioni croccanti, in quanto mantiene i cibi morbidi. Per ovviare a questo problema si può raggiungere un risultato abbastanza vicino con il piatto grigliante e impostando la cottura combinata con la funzione “grill”.

Lo sapevi che si Possono fare anche le Torte?

Con il microonde si possono preparare addirittura delle torte praticamente istantanee: cuociono in pochissimi minuti. E’ fantastico per chi ha dei bambini e vuole preparare delle merende sane, alternative alle merendine confezionate.

Prova la Ricetta

Mescolare in una terrina 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di cacao, 1 uovo, 3 cucchiai di latte, 1 cucchiaino di olio, 1 pizzico di lievito per dolci specifico per il microonde (lo vendono in tutti i supermercati vicino al lievito in polvere per forno tradizionale). Dividere il composto in due tazze da colazione alte o in due vasetti di vetro come quelli della marmellata o della passata di pomodoro. Infornare in microonde alla massima potenza per 4 minuti. Se piace l’effetto soufflé, lasciare solo 3 minuti. Spolverizzare con un po’ di zucchero a velo e consumare subito.