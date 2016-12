Calciatori nel mattone a Manhattan: assolti Zidane, Vieri, Schevchenko e Maldini

Quattro leggende del calcio europeo, che avevano fatto squadra per affrontare il mercato immobiliare di Manhattan, hanno vinto la loro prima battaglia fuori campo: una causa legale relativa a un accordo di sviluppo immobiliare. Zinedine Zidane, Christian Vieri, Paolo Maldini e Andriy Shevchenko, insieme al loro partner di sviluppo Rafu Gilby, erano stati citati in giudizio lo scorso anno da un ex partner, Avihu Gerafi. Secondo quest’ultimo, si legge su The Real Deal, gli imputati avrebbero contribuito con 12 milioni di dollari nella joint venture di sviluppo al 219 di Hudson Street come condizione per il trasferimento della proprietà dell’area alla loro società a responsabilità limitata, la Hudson Square Hotel. Attraverso questa società, i quattro calciatori hanno acquisito ognuno il 10% di quota nella venture per costruire un hotel di 50 o 60 camere a Tribeca.

I partner non hanno però mai costruito l’hotel (il progetto è diventato più costoso di quanto inizialmente previsto) e nel corso del 2015 hanno rinunciato e venduto l’area allo sviluppatore Joel Braver di Brooklyn per 13,2 milioni di dollari. Successivamente Gerafi ha avviato una causa legale, affermando di essere stato ingannato ed escluso dall’operazione dai famosi partner. Un paio di settimane fa, però, la Suprema corte dello Stato di New York ha respinto le accuse mosse nei confronti dei calciatori e degli altri imputati, ritenendole “completamente smentite dall’evidenza documentaria”.