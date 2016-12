Accessibilità e sostenibilità anche nell’arredamento del bagno

L’impegno ecologico di PORCELANOSA Grupo va oltre il lancio dei prodotti e delle soluzioni costruttive capaci di ridurre il consumo energetico e di raggiungere i massimi livelli di efficienza. Attraverso Noken, la sua azienda di accessori per il bagno, PORCELANOSA Grupo ha partecipato al design della Casa Inteligente, Accessibile e Sostenibile della Fondazione ONCE e il Patronato Regio della Disabilità (due enti spagnoli), il cui obiettivo è dimostrare che l’accessibilità e la sostenibilità sono due premesse di grande beneficio per tutti. PORCELANOSA Gruppo ha partecipato all’arredamento del bagno della Casa Inteligente, uno spazio elegante e innovativo composto da circa 100 metri quadrati. Sia il bagno come il resto degli ambienti della casa, soggiorno, sala da pranzo, camera da letto e la hall d’ingresso, sono stati progettati in base ai criteri di massimo comfort e sicurezza, senza dimenticare l’adattabilità a persone con mobilità ridotta e minimo dispendio di energia e risorse. Per raggiungere quest’ottimizzazione ed efficienza, PORCELANOSA Grupo ha apportato all’iniziativa i suoi accessori per il bagno, vale a dire, i tecnologici rubinetti elettronici della collezione Mood e il sedile elettronico del Wc NK Concept, entrambi Noken. Mentre i rubinetti ad alta tecnologia Mood offrono programmi di lavaggio, controllo del flusso e della temperatura, il sedile elettronico del water garantisce molteplici funzioni dello stesso, facilitando e rendendo molto più accessibile l’esperienza di tutti i giorni nel bagno. Come PORCELANOSA Grupo e la sua azienda Noken, altre società in difesa dell’impronta ecologica hanno partecipato a questa iniziativa, frutto dell’accordo della collaborazione tra la Fondazione ONCE e il Patronato Regio per la disabilità. Queste aziende di diversa indole hanno apportato diversi tipi di soluzioni innovative come radiofari per le persone con disabilità visive, body dryer, cucina con piano di lavoro regolabile o una rivoluzionaria Smart TV. Questa mostra a forma di abitazione del futuro è itinerante e nei prossimi mesi coprirà diversi paesi in tutta la Spagna. Aperta al pubblico, è particolarmente rivolta a professionisti dell’architettura e dell’interior design, della domotica o a studenti provenienti da scuole di ingegneria industriale, cercando di trovare una soluzione al problema attuale dell’accessibilità e della sostenibilità. Per saperne di più clicca qui .

