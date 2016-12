La lana di roccia nell’isolamento termico e acustico

La lana di roccia è un silicato amorfo ricavato dalla roccia. Si tratta di un materiale molto versatile che viene utilizzato soprattutto nell’edilizia e per larga parte delle isolazioni navali. Scoperta sulle isole Hawaii agli inizi del secolo scorso, la lana di roccia ha origine dal processo di solidificazione, sotto forma di fibre, della lava vulcanica, lanciata in aria durante le attività eruttive. Per produrla, infatti, si usa un procedimento molto simile all’azione naturale dei vulcani. La lana di roccia è, infatti, ottenuta a partire dalla fusione di rocce vulcaniche, presenti in quantità praticamente inesauribile in natura, insieme a brichette e ad altre materie prime, a una temperatura di circa 1500° C.

Quello che si ottiene è quindi un prodotto completamente naturale che unisce alcune doti fondamentali:

Isolamento termico: la struttura a celle aperte, tipica della lana di roccia, consente di ostacolare il passaggio di caldo e freddo, assicurando un’elevata performance isolante.

Fonoassorbente: la struttura a celle aperte della lana di roccia favorisce l’assorbimento delle onde acustiche e permette di attenuare l’intensità e la propagazione del rumore.

Comportamento al fuoco: la lana di roccia è un materiale inorganico, che fonde a temperature superiori ai 1000 °C. Contribuisce, pertanto, a rallentare la propagazione di un incendio e a limitare l’emissione di gas tossici.

Inoltre, la lana di roccia è stabile al variare delle condizioni termiche e igrometriche dell’ambiente in cui viene installata.

La lana di roccia può quindi risolvere alcuni problemi a chi necessita di maggiore isolamento termico e acustico o a chi si appresta a costruire o realizzare degli ambienti abitabili o di lavoro.

Chi ha lavori da fare in casa, in ufficio o in azienda forse conosce già i vantaggi di materiali come il polistirolo o polistirene espanso. Anche questo materiale merita un approfondimento. Il prodotto si trova in vendita in rotoli di feltro a lunghezza e spessori variabili.