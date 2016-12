Moretti-More vince il Premio Giovani Imprese

Moretti-More vince per la categoria design il Premio Giovani Imprese – Believing in the Future, ideato e promosso da Altagamma per sostenere le giovani imprese culturali e creative italiane nei diversi settori rappresentati nella Fondazione. Il premio, quest’anno alla seconda edizione, è organizzato in collaborazione con Borsa Italiana, Maserati, SDA Bocconi e con la partecipazione de L’Uomo Vogue. Moretti-More è stata insignita del prestigioso premio perché riconosciuta quale azienda culturale e creativa che, nel settore del design e della architettura, sta svolgendo (seppur giovane) un percorso promettente di consolidamento.

Per la premiazione sono stati considerati i parametri di: qualità, contemporaneità e contenuto innovativo del prodotto o del servizio proposto; crescita dell’impresa nell’ultimo triennio ed età del titolare dell’Impresa (inferiore a 45 anni). Moretti-More, azienda fondata da Valentina Moretti – architetto con esperienze presso gli studi di Mario Botta in Svizzera e Richard Meier a NY, dopo la laurea presso l’Accademia di Mendrisio – nasce con l’intento di proporre un nuovo approccio all’abitare. “Oggi abitare non può prescindere da qualità, innovazione e sostenibilità e con More ho cercato di individuare, mediante le tecnologie dell’edilizia industrializzata, una nuova via che pone finalmente l’architettura nella posizione di agire in modo influente sulla definizione del paesaggio quotidiano, in un’ottica di salvaguardia e rispetto del territorio”, afferma Valentina Moretti. Con MORE, infatti, il valore estetico e funzionale dell’architettura si unisce alla qualità, all’autenticità dei materiali, e al controllo dei tempi e costi dell’industrializzazione, nell’obiettivo di favorire l’accessibilità a tali valori e benefici.

La proposta di More si concretizza in una collezione di case, cucite su misura di ciascun committente, sviluppate a partire da concept abitativi architettonici, realizzati mediante sistemi costruttivi altamente tecnologici in calcestruzzo e legno, nati da una ricerca costante sviluppata a fianco di università e istituti prestigiosi e internazionali. More ha altresì scelto di proporre, oltre all’eccellenza del prodotto, un servizio sartoriale al committente che va oltre la classica definizione di “chiavi in mano”, bensì include anche la consulenza di un architetto dedicato, scavi e fondazioni fino alla realizzazione completa della casa, con la massima trasparenza e garanzia di costi e tempi. Quest’ultimi, peraltro, sono rapidissimi: bastano solo otto settimane di cantiere per realizzare una casa More.