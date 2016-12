Loren Cucine, cucine che arredano la casa

L’azienda opera a Torino da oltre 50 anni. Da produttrice artigianale è diventata una delle migliori fabbriche di cucine in Italia e nel mondo. Loren Cucine interpreta gli spazi con gusto e razionalità per offrirvi un prodotto unico.

Inoltre Loren Cucine installerà la vostra nuova cucina in sole otto ore di lavoro, badando bene a non lasciare nella vostra abitazione alcun materiale d’imballo.

Per venire incontro ad ogni eventualità, l’Azienda si presta ad eseguire tutti i passaggi fondamentali per creare la nuova cucina: il montaggio dei mobili a regola d’arte da parte di personale specializzato e, ove necessario, allo smontaggio e smaltimento della vecchia cucina, senza interpellare idraulici o altri tecnici, perché sarà l’azienda stessa ad occuparsi degli allacci di acqua, luce e gas.

L’azienda è rimasta fortemente attaccata a principi etici di rispetto per la natura e l’ambiente. Progetta, realizza e vende prodotti ecosostenibili e sani, di cui ogni elemento naturale o derivato dalla natura, esaurito il suo ciclo ritorna ad essere natura ed in essa riassorbito.

Loren Cucine è un’Azienda storica di Torino, nata 50 anni fa come piccola produttrice di mobili artigianali e dopo 3 generazioni è diventata una delle migliori fabbriche di cucine italiane. Tutti i prodotti sono Made in Italy , curati fin dalla scelta dei materiali usati, per creare cucine che si distinguono per la loro semplice eleganza.

Il lavello in acciaio inox è proposto con una o due vasche e sgocciolatoio, il miscelatore a leva, monocomando, consente di controllare il flusso e la temperatura dell’acqua in modo semplice.

Il frigorifero è ad incasso, nelle versioni congelatore o combinato; i forni, in classe energetica A, possono essere statici, ventilati, con finitura nera o in acciaio antimpronta, di dimensioni che vanno da 60 cm a 90 cm; disponibile è anche il forno microonde, con grill. La cappa è ad incasso; ha un motore altamente performante, luci LED e comandi push pull.

La collezione delle cucine comprende anche tavoli allungabili con piano in vetro temprato bianco e sedie in legno, tinto o naturale, dalle linee retrò in legno o moderne con telaio in acciaio cromato e seduta in tecnopolimero composito multistrato, disponibili in bianco o tortora.

Dello stesso materiale è disponibile anche lo schienale. Il top Postforming è in laminato antistatico, resistente al calore, alle macchie e agli urti. I top in laminato sono versatili e presentano un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il top Eternum è costituito da lastre di pura ceramica, spesse 12 mm, ideali per i piani di lavoro delle cucine, perché la loro superficie compatta e priva di porosità permette un’igiene profonda. Perfetto per essere pulito semplicemente con acqua e detersivi neutri, il top sopporta benissimo grassatori, anticalcari e disinfettanti. Inoltre è molto resistente a graffi, calore e macchie.

La struttura della cucina è in agglomerato ligneo proposto in varie sfumature di colore, dai toni pastello e naturali. I pensili e le basi possono essere composte a scelta tra ante, cassetti e cestoni, ai quali applicare maniglie o gole.

Sono disponibili in più soluzioni, lineari o ad angolo, con dimensioni che variano in relazione allo spazio disponibile.

L’arredamento è studiato da esperti interior designer per offrirci le giuste soluzioni che rendono molto confortevole e pratico il vivere in cucina.

