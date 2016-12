A Natale regalati una stufa

MCZ è un'azienda leader per la produzione di stufe e caminetti a legna e a pellet . I suoi prodotti, caratterizzati da un design accattivante e da tecnologie all'avanguardia, riscaldano milioni di case in tutta Europa, garantendo performance eccellenti e lunga durata nel tempo. Per maggiori informazioni vai al sito MCZ

Le rivendite MCZ sono dei veri e propri consulenti nel territorio, in grado di valutare le caratteristiche uniche di ogni abitazione e consigliare il giusto prodotto. Ma non è tutto. MCZ offre un servizio esclusivo associato al sopralluogo tecnico: la possibilità di vedere la stufa in 3D a casa propria . Basta mettere a terra il magico marker, a disposizione di tutte le rivendite MCZ, e nel tablet o nello smartphone apparirà l’immagine della stufa nelle sue dimensioni reali. Potrete sbizzarrirvi a scegliere il modello e la finitura che meglio si adattano al vostro arredamento e alla fine… scattargli una foto!

Il Conto Termico , invece, è stato pensato per agevolare la sostituzione di apparecchi obsoleti con macchine più innovative e meno inquinanti. In pratica, dimostrando di aver sostituito un vecchio camino o una vecchia stufa con un modello nuovo e performante si può ottenere un contributo in denaro, variabile secondo la zona climatica di residenza e le prestazioni del prodotto stesso.

Le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica, risparmio energetico e ristrutturazione edilizia, riconfermate più volte nel corso degli anni, permettono di detrarre dal 50 al 65% del costo sostenuto per l’acquisto della stufa.

Installare una stufa ha un costo contenuto , intorno ai 2.000 – 2.500 euro, che viene ammortizzato in circa due anni di utilizzo . Nello specifico, utilizzando il pellet come combustibile, si possono risparmiare oltre 220 euro all’anno in sostituzione di un impianto a metano, poco meno di 800 euro all’anno in caso di sostituzione di gasolio e oltre 1.200 euro all’anno in caso di sostituzione del GPL (dati AIEL).

Specie quando l’isolamento non è al top, riuscire a mantenere una temperatura costante in casa può diventare molto oneroso. È questa la principale ragione che ha spinto una famiglia italiana su cinque ad affiancare o sostituire del tutto l’impianto di riscaldamento tradizionale con stufe, caldaie e caminetti a legna o a pellet.

