Risparmiare sull’ADSL con le offerte di Natale

Il periodo natalizio può diventare l’occasione giusta per ridurre la bolletta del telefono di casa attivando una nuova offerta ADSL o fibra ottica. Come mette in evidenza il comparatore di SosTariffe.it per offerte ADSL, infatti, in questo momento troviamo diverse soluzioni che permettono di ridurre la spesa senza rinunciare ad alcun servizio. Ecco le migliori proposte di Natale dagli operatori di telefonia.

TIM Smart

Le tre tariffe TIM Smart, ovvero TIM Smart Casa, Mobile e Fibra, possono essere attivate a soli 19 euro al mese per un anno con primo mese ed attivazione gratis. Terminato il periodo promozionale, le tariffe si rinnovano a 39,90 euro al mese. La versatilità delle offerte TIM Smart permette a tutti i clienti di risparmiare individuando il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze.

Smart Casa offre un piano con chiamate gratuite e Internet illimitato sino a 20 Mega, mentre Smart Fibra consente di sfruttare la fibra TIM, che arriva sino a 300 Mega, oltre al telefono di casa con chiamate gratis ma con scatto alla risposta. Con Smart Mobile, invece, è possibile unire ADSL e mobile attivando una SIM TIM con 1000 minuti e 3 GB al mese da affiancare al telefono di casa con chiamate con scatto ed ad una linea Internet da casa con velocità massima di 20 Mega. Le tariffe TIM Smart sono personalizzabili dal cliente. Ad esempio, scegliendo TIM Smart Casa sarà possibile aggiungere una SIM TIM o sfruttare la fibra ottica dell’operatore attivando le opzioni Smart Mobile o Smart Fibra al costo di 10 euro cadauna.

Jet di Fastweb

Il piano Jet di Fastweb consente di ridurre la spesa per il telefono di casa e di massimizzare la velocità della connessione Internet sfruttando una rete ADSL 20 Mega o la fibra ottica sino a 200 Mega dell’operatore. Jet ha un costo di 20 euro al mese per il primo anno di abbonamento. Terminato il periodo promozionale, la tariffa si rinnova al costo di 35 euro al mese. Se si vuole sfruttare la fibra ottica di Fastweb al massimo della sua velocità è necessario attivare l’opzione UltraFibra che permette di superare i 30 Mega in download. Tale opzione è gratis per il primo anno e costa 5 euro in più dal secondo anno. Per un piano tariffario con chiamate gratis da casa è possibile attivare Super Jet al costo di 25 euro al mese per il primo anno e di 39 euro al mese a partire dal secondo anno.

Absolute di Infostrada

Con la tariffa Absolute, Infostrada permette di risparmiare sul costo dell’ADSL. La tariffa, infatti, costa solo 19,95 euro per ogni quattro settimane per il primo anno e 24,95 euro a rinnovo a partire dal secondo anno. Con Absolute si ha a disposizione una linea telefonica con 60 minuti di chiamate illimitate verso tutti e una connessione ADSL 20 Mega. Absolute è disponibile, senza sovrapprezzi, anche in versione fibra ottica con velocità massima di 50 Mega, in caso di fibra FTTC, o 100 Mega, in caso di fibra FTTH. Per arricchire la propria offerta con le chiamate gratuite senza limiti verso tutti è, invece, possibile attivare All Inclusive Unlimited al costo di 24,95 euro a rinnovo per sempre. La versione fibra di All Inclusive Unlimited ha un costo di 24,95 euro a rinnovo per il primo anno e di 29,95 euro a rinnovo a partire dal secondo anno d’abbonamento.