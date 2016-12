Mercato della casa: si rinnova la fiducia degli italiani per le agenzie immobiliari

È stato pubblicato online il numero Luglio/Dicembre 2016 dei Quaderni di Economia Immobiliare – QEI, il periodico semestrale di Tecnoborsa. Il secondo Quaderno di quest’anno propone in apertura l’ultima parte dell’Indagine biennale Tecnoborsa 2016 sulle famiglie italiane e il mercato immobiliare con la sezione che analizza i fenomeni e le tendenze dell’intermediazione e della valutazione immobiliare. I risultati di quest’anno (come sempre elaborati a cura del Centro Studi di Economia Immobiliare – CSEI Tecnoborsa) confermano la rinnovata fiducia degli italiani verso le agenzie immobiliari e registrano per la prima volta dal 2004 dei picchi positivi molto interessanti e incoraggianti; tutto ciò si manifesta in un momento che si spera sia di chiusura del ciclo di crisi che dal 2007 ha investito il mercato a livello globale ma, in particolare, quello immobiliare in Italia, anche a causa del credit cruch e dell’inasprimento fiscale delle trascorse manovre governative. Prosegue dunque l’attento monitoraggio dell’andamento del Real Estate italiano con l’auspicio che l’Indagine Tecnoborsa sia di indicazione e di stimolo per i soggetti coinvolti nel settore.

Il secondo capitolo riguarda, invece, l’argomento molto specifico della valutazione economica dei progetti nel campo degli investimenti in opere pubbliche e private e ne espone il quadro normativo a livello europeo: tutte le fasi necessarie che vanno dalla progettazione – attraverso le varie fasi di questa – ai metodi di valutazione veri e propri, fino alla relazione tecnica e le sue procedure che devono portare agli elaborati volti al conseguimento del necessario equilibrio economico finanziario ai fini del conseguimento della bancabilità dei progetti stessi. Ne è autore Giampiero Bambagioni, docente presso l’Università di Roma la Sapienza e Responsabile delle attività scientifiche e internazionali di Tecnoborsa.

Il tema appena trattato è ancor più di attualità alla luce dell’introduzione del nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 19 aprile 2016 e del quale i QEI si sono occupati già nel numero precedente con una overview preliminare e sul quale tornano con un ulteriore approfondimento nel terzo capitolo del presente numero: concessioni e partenariato pubblico privato del nuovo Codice è infatti il testo che qui viene presentato, unitamente ad alcuni commenti preliminari in tema di bancabilità che ben si collega al secondo capitolo di cui sopra. Ne sono autrici l’avvocato Ilaria Gobbato – già autore del precedente contributo – e l’avvocato Dina Collepardi.

Il quarto e ultimo capitolo presenta un contributo di approfondimento normativo sulle ultime novità in materia di giurisprudenza sul condominio, a cura di Confedilizia. Già all’epoca dell’entrata in vigore della Riforma del condominio nel 2013 e l’anno successivo Confedilizia ha trattato il tema sulle pagine dei Quaderni, sempre con grande ampiezza e chiarezza. L’attuale aggiornamento è volto al fine di aiutare gli addetti ai lavori e non ad essere informati sulle nuove norme e a tenersi al passo con l’interpretazione di alcune di esse di non sempre facile interpretazione. Infine, nelle ultime pagine del Quaderno è pubblicato l’Indice completo della Collana.

Una menzione a parte merita il notevole corredo illustrativo del QEI 25 – pubblicato per gentile concessione della Fondazione Ludovico degli Uberti – con schizzi, disegni e progetti del grande architetto. Il testo integrale del QEI 25 e dell’intera Collana dal 2003 in versione sfogliabile e stampabile è disponibile gratuitamente sul sito di Tecnoborsa.