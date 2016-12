Casa.it e atHome: nasce il nuovo polo europeo dell’immobiliare online

Peter Dubens , Direttore di OCL, ha commentato: “Siamo orgogliosi di fornire il nostro supporto a Luca Rossetto, Tim Pittevils e al loro eccellente management team in questa operazione, che va a rafforzare il già ampio bagaglio di Oakley per quanto riguarda gli investimenti in realtà digitali che comprende compagnie come Facile.it, Parship Elite Group e Verivox.de. Siamo impazienti di supportare il team di management nell’ulteriore sviluppo del business e nelle opportunità di crescita dei portali online europei dell’immobiliare”.

Luca Rossetto , CEO di Casa.it, ha dichiarato: “La partnership con Oakley Capital consente al nostro team di essere nella migliore posizione possibile per affrontare le sfide del percorso di sviluppo di Casa.it nel mercato digitale. L’esperienza di Oakley, il modello di investimento e i successi già realizzati, si combinano perfettamente con la nostra ambizione di costruire una formidabile storia di successo in Italia e in Europa”.

Fondato nel 1996, Casa.it è il secondo player in Italia tra i portali immobiliari. Il mercato italiano della proprietà immobiliare residenziale si aggira intorno ai 75 miliardi di euro annuali, mentre la quota di mercato dei portali online del settore è attesa a una forte crescita, di pari passo con lo sviluppo del mercato stesso. Casa.it gode di un’ottima posizione per replicare il successo conseguito dai principali portali immobiliari presenti nei mercati più maturi come ad esempio il Regno Unito, Germania e Australia.

Luca Rossetto, CEO di Casa.it, Tim Pittevils, CEO di atHome, Julian Kavanagh, CFO, e Mario Capocaccia, Head of Product & Delivery, condurranno l’ulteriore sviluppo dei brand attraverso un focus particolare nell’innovativa piattaforma digitale. Il management team concentrerà la sua attività sullo sviluppo degli obiettivi chiave, che includono l’espansione della tecnologia proprietaria e di una piattaforma mobile, così da offrire agli utenti di Casa.it e atHome servizi sempre più all’avanguardia nel mercato immobiliare, come ad esempio nuove funzionalità e strumenti di navigazione. L’obiettivo è di proporre un’efficace esperienza attraverso una piattaforma integrata, permettendo così agli utenti un’eccellente navigazione su tutti i device, dal mobile ai prodotti digitali come le APP. Ciò genererà significative opportunità di crescita alimentando un forte potenziale di sviluppo del core business attraverso la combinazione di prodotti nuovi e già esistenti, che produrrà un conseguente aumento della quota di mercato, dell’audience e dei ricavi pubblicitari.

È nato il nuovo polo europeo dell’immobiliare online. Casa.it e atHome, i portali leader nel settore immobiliare in Italia, con Casa.it, e in Francia e Lussemburgo, con atHome, sono stati acquisiti attraverso un operazione di management buyout, guidata da Luca Rossetto (foto) e dal team manageriale. Il management team acquisirà le attività dalla capogruppo, REA Group , con il sostegno di Oakley Capital Private Equity . Mediobanca ha agito in qualità di advisor finanziario affiancando Oakley nell’operazione, la cui chiusura è attesa nel primo trimestre 2017.

